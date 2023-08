Mühlbach investiert ins Waldstadion

Rund 300.000 Euro fließen ins Stadion des SV Mühlbach. Bis zum 70. Jubiläum des Vereins im kommenden Jahr sollen ein neuer Fangzaun und die Sanierung des Vereinsgebäudes fertig sein.

Der SV Mühlbach startete vor gut zwei Wochen in die neue Saison. Doch die Führungsetage des Unterhausclubs aus der 2. Klasse Süd blickt bereits ins nächste Jahr. Denn am Stadion am Hochkönig nimmt man sich für das 70-jährige Bestandsjubiläum im kommenden Jahr viel vor. "Bisher haben wir eine automatische Bewässerungsanlage installiert und Schlitzdrainagen für ein besseres Abfließen des Wassers", erklärt Obmann Sebastian Schweiger. "Geplant ist zusätzlich noch ein komplett neuer Ballfangzaun, eine Flutlichtanlage und eine größere Sanierung am Vereinsgebäude. Die Kosten belaufen sich dabei auf über 300.000 Euro."

Mit rund 35 Kindern aufgeteilt auf drei Nachwuchsmannschaften - einer U11, U8 und einer U7 - stellt man in Mühlbach zwar nicht den größten Verein, man punkte aber mit Herz und Leidenschaft. Diese Leidenschaft brachten vor Kurzem auch die Herren der Kampfmannschaft auf den Platz. Zum Saisonauftakt winkte das Cup-Duell gegen den SC Pfarrwerfen. Sensationell warf man den drei Ligen höher spielenden Verein aus der 1. Landesliga mit einem 3:2 aus dem Bewerb und weihte somit den neuen Rasen mit einem Erfolg ein. In Runde zwei hieß es beim 0:3 gegen den SV Schwarzach dann Endstation. "Mit dem Auftreten gegen Schwarzach sind wir grundsätzlich zufrieden und mit etwas mehr Spielglück hätten wir auch Schwarzach etwas mehr ärgern können", resümiert Schweiger. Beim Liga-Auftakt gegen dem USK Muhr zeigte der SV Mühlbach wieder seine Stärken und schickte die Lungauer souverän mit 5:0 nach Hause.