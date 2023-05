Mühlbach lässt im Titelkampfgegen Zell am See Federn

Eine packende Partie lieferte im Duell der beiden Liga-Dominatoren die Vorentscheidung. "Wir haben uns nichts vorzuwerfen, haben wirklich um jeden Ball gekämpft und alles versucht", bilanziert Mühlbachs Trainer Patrick Schweiger.

Die Vorzeichen waren klar: Ein Sieg im Duell zwischen den beiden Platzhirschen in der 2. Klasse Süd - Zell am See und Mühlbach - ebnet den Weg zum Titel und damit den Aufstieg.

Vor gut 500 Zuschauern starteten die Pinzgauer Gäste perfekt in die Partie und Zell ging bereits in der ersten Spielminute durch Martin Scherer in Führung. Mühlbach fand nicht ins Spiel, der Zeller Mittelfeldmotor Emrah Sahin, der bis 2019 in St. Johann unter Vertrag stand, gewährte den Hausherren wenig Zugriff und stellte die Mühlbacher immer wieder vor Probleme. Das 0:2 aus Sicht der Mühlbacher durch Josip Brkic, der damit sein 38. Saisontor erzielte, war die logische Konsequenz.

Mühlbachs Elf ließ den Kopf aber nicht hängen, kämpfte sich immer wieder zurück in die Partie, schaffte es aber vor dem Halbzeitpfiff nicht, den Anschlusstreffer zu erzielen. Nach dem Wiederanpfiff folgte der nächste Rückschlag für die Pongauer. Arlind Haziri sorgte mit dem 0:3 für die vermeintliche Vorentscheidung. Dann übernahmen die Hausherren das Ruder. Mühlbachs Goalgetter Damian Niedermeier scheiterte in der 53. Spielminute noch vom Punkt, aber nur wenig später schaffte Florian Wielandner mit einem sehenswerten Treffer den Anschluss für die Mühlbacher, was die Wogen hochgehen ließ. Zell wurde nervöser, agierte härter und Mühlbach setzte alles daran, weiter heranzukommen. In einem ruppig geführten Spiel schafften es die Gastgeber trotz einiger Gelegenheiten aber erst in der 83. Minute durch einen stark aufspielenden Nico Glanzer, das 2:3 zu erzielen. Zell verlor in der Folge immer öfter die Fassung, was in der 85. Minute Rot für Talha Cebeci bedeutete. Das Schiri-Gespann rund um Gerhard Freidl ließ zwar hart spielen, verlor aber nie die Kontrolle über das Spielgeschehen. In der acht-minütigen Nachspielzeit versuchte Mühlbach alles, um den Ausgleich zu erzielen, blieb aber erfolglos. Somit muss Mühlbach in den verbleibenden drei Partien auf ein zweimaliges Stolpern der Pinzgauer hoffen, um den Aufstieg, wenn man seine Aufgaben bewältigt und drei Siege einfährt, doch noch zu schaffen. Der Abstand zu den Zellern beträgt nun fünf Punkte.

"Der Spielverlauf war etwas unglücklich", zieht Mühlbachs Trainer, Patrick Schweiger, nach dem Spiel Bilanz. "Aber wir haben uns nichts vorzuwerfen, haben wirklich um jeden Ball gekämpft und alles versucht. Man hat aber in der individuellen Klasse der Zeller einen Unterschied gemerkt, doch die Pinzgauer verfolgen eine etwas andere Philosophie als wir. Wir setzen auf die lokale Jugend, können und wollen finanziell nicht die Mittel des FC Zell für Spielergehälter aufbringen. Dass Zell nun in den letzten drei Spielen zwei Mal umfällt ist sehr unwahrscheinlich. Wir konzentrieren uns jetzt auf uns selbst, wollen einen positiven Saisonabschluss für diese sensationelle Spielzeit schaffen und drei Mal siegen. Doch wir glauben nicht, dass wir heuer noch einmal rankommen. Aber es sind auch schon solche Wunder im Fußball passiert."