Nach 560 Tagen Pause: Stefan Sendlhofer rettet St. Johann mit Doppelpack einen Punkt

Besser hätte die Leidenszeit des zwei Mal schwer verletzten Pongauers nicht enden können. Der Mittelfeldspieler versenkte beim 2:2 in Grünau zwei Freistöße.

560 Tage - so lange musste Stefan Sendlhofer auf diesem Moment warten. Der Gasteiner im Dress der St. Johanner lief am Samstag erstmals seit 6. November 2021 - auch damals hieß der Gegner Grünau - wieder in einem Regionalligaspiel auf. "Wegen unserer Personalnot musste er auch gleich von Beginn an spielen", sagt der Trainer der Pongauer, Ernst Lottermoser. Und Sendlhofer zeigte, warum sein langer Ausfall sein Team so geschmerzt hatte. Der 24-Jährige, der sich in der Wintervorbereitung 2022 das Kreuzband gerissen und ein Jahr später eine Knöchelverletzung zugezogen hatte, schoss sein Team mit zwei Treffern zum 2:2 in Grünau.

Sendlhofer trifft früh und spät per Freistoß

Sendlhofer hatte es eilig. Bereits in der vierten Minute drehte er jubelnd ab: Er versenkte einen Freistoß im Tormanneck. "Wir haben die ersten 20 Minuten sehr gut gespielt, aber das 2:0 verpasst. Nach dem Ausgleich der Grünauer war es ein offenes Match", sagt Lottermoser. Patrick Scheibenhofer (30.) und Savo Pajic (51.) drehten das Spiel. Doch Sendlhofer rettete den Gästen den anvisierten Punkt. Er nutzte eine Viertelstunde vor dem Abpfiff einen weiteren ruhenden Ball. "Dieser Freistoß war noch schöner, genau ins Kreuz", betont Lottermoser. "Stefan hat sich und damit auch uns belohnt." St. Johann bleibt vier Punkte vor den Grünauern Tabellenzweiter.