Nach Absage des Torjägers: Eugendorf will Punkte aus Adnet entführen

Patrick Sparber wollte im Sommer nicht zu den Flachgauern wechseln. Nun sieht man sich auf dem Fußballplatz wieder.

Eugendorf kann mit einem Sieg in Adnet am Freitag die Tabellenführung in der Salzburger Liga übernehmen. Doch obwohl die Tennengauer aktuell in einer Findungsphase stecken, erwarten die auswärtsstarken Eugendorfer alles andere als einen Selbstläufer. "Adnet ist eine kompakte Mannschaft, die uns mit Zweikampfhärte sicher weh tun will", sagt Trainer Daniel Reischl, der auf Thomas Kneissl (verletzt), Philipp Teufl und Manuel Ramspacher (beide gesperrt) verzichten muss. "Wir haben den Kader, um das zu kompensieren." Detail am Rande: Im Sommer hatten die ...