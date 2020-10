Nach Cuphighlight in die 2. Liga?

Alexander Schriebl könnte Seekirchen noch am Wochenende verlassen.

Das ÖFB-Cupduell gegen Altach könnte am Samstag (17 Uhr) die letzte Partie von Alexander Schriebl als Seekirchen-Trainer werden. Der Fußball-Zweitligist Horn will den 42-jährigen Ex-Profi nach Niederösterreich locken. "Es haben schon einige Gespräche stattgefunden und ich erwarte in den nächsten Tagen eine Entscheidung", erklärt Schriebl, der bei den Horn-Verantwortlichen einen sehr guten Eindruck hinterlassen hat. "Der Verein will sich aber noch zwei andere Kandidaten anhören und erst danach entscheiden", sagt Schriebl, der bereits am kommenden Wochenende auf der Horn-Trainerbank sitzen ...