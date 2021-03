Nach dem Tod von Sepp Göllner sind viele Fragen offen

Das Ableben des Salzburger Unternehmers und Horse-Indoors-Gründers Sepp Göllner trifft den Reitsport weit über die Landesgrenzen hinaus

Josef "Sepp" Göllner zu kennen und nicht von ihm beeindruckt zu sein, das war gar nicht so leicht. Sein kerniger Händedruck, sein lautes Lachen, seine markante Stimme - all das machte ihn zu einem Markenzeichen. Er war einer, den man auf gut Neudeutsch als "Macher" bezeichnen würde. Seine schier unbändige Energie steckte er seit 15 Jahren in den Reitsport, die ist ihm nun ausgegangen: Wie berichtet ist Josef Göllner am Montag überraschend mit erst 53 Jahren einem Herzinfarkt erlegen.

