Nach Derbysieg wartet auf Zell am See der strauchelnde Meister

Eisbären zeigten gegen die Juniors nach Fehlstart großen Kampfgeist. Topmatch gegen Jesenice als Duell der besten Angriffsreihen.

Tomi Wilenius entschied mit einem abgefälschten Schuss die Partie für Zell am See.

Im Prestigeduell mit den Red Bull Juniors hat Zell am See bereits seit Saisonbeginn die Nase vorn. Während die Jungbullen mit vier Niederlagen in die Alps Hockey League gestartet sind und sich erst langsam aus dem Tabellenkeller nach oben gearbeitet haben, mischen die Eisbären ganz vorn mit und haben sich als Tabellenführer einen beruhigenden Punktepolster auf die Verfolger erarbeitet.

Am Donnerstag entschied Zell nun auch das erste direkte Duell mit dem Salzburger Lokalrivalen für sich. In einem dramatischen Match lagen die Jungbullen lange mit 2:0 voran. Die Eisbären gingen zweieinhalb Minuten vor Schluss erstmals mit 3:2 in Führung, kassierten mit vier Sekunden auf der Uhr noch den Ausgleich und fixierten schließlich den 4:3-Sieg in der ersten Minute der Verlängerung.

"Die ersten zwei Drittel waren nicht gut von uns, dann sind wir aber super zurückgekommen. Dass wir nicht aufgeben, macht uns derzeit einfach aus", konstatierte Zell-Kapitän Hubert Berger. Viel Zeit zum Feiern blieb jedenfalls nicht, denn schon am Samstag geht es für die Eisbären zum Spitzenduell nach Jesenice.

Der Titelverteidiger aus Slowenien stellt mit Zell den erfolgreichsten Angriff der Liga (je 61 Treffer), hat zuletzt aber etwas geschwächelt und aus den letzten drei Matches nur zwei Punkte geholt. "Platz 1 gegen 2 - mehr geht nicht. Man kann sich auf ein heißes Spiel gefasst machen", fiebert Zell-Keeper Max Zimmermann dem Match entgegen. Die Juniors empfangen am Samstag (19.15 Uhr) Schlusslicht Gröden.