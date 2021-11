Nach Heimsieg können Walser Ringer ihren Finalgegner "bestimmen"

Der Bundesliga-Spitzenreiter ließ auch Hörbranz keine Chance. Wer im Finale wartet, entscheidet sich erst in der abschließenden Runde. Inzing oder Klaus? Die Walser haben es selbst in der Hand.

Der A.C. Wals hat den letzten Heimkampf im Grunddurchgang der Ringer-Bundesliga erfolgreich gestaltet und beim 40:17-Sieg gegen Hörbranz am Samstag die weiße Weste verteidigt. Der Spitzenreiter, der seit der Vorwoche als Finalist feststeht, führte gegen die Vorarlberger, die nur mit sechs Ringern angereist waren, nach den sieben Duellen im griechisch-römischen Stil mit 19:9. Markus Ragginger, Amer Hrustanovic, Muhamed Bektemirov und Christoph Burger waren dabei nicht zu schlagen. Im freien Stil beeindruckten Amirkhan Visalimov und Simon Marchl mit spektakulären Schultersiegen. Auch Bektemirov und Roberti Dingashvili dominierten.

Da Favorit Klaus im Derby gegen Götzis (25:32) unterlag, entscheidet sich erst in der abschließenden Runde, wer im Finale den A.C. Wals herausfordern darf. Der Serienmeister spielt dabei eine gewichtige Nebenrolle: Ragginger und Co. sind am kommenden Wochenende beim aktuellen Tabellenzweiten Inzing zu Gast. Gewinnen die Tiroler, gibt es ein Wiedersehen im Finale - und Klaus muss zusehen.