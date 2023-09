Nach Hilferuf: Fans finanzieren Rehman die neue Saison

Salzburger Squasher sammelte mit Crowdfunding mehr als 5000 Euro ein.

Das vergangene Jahr hat für Aqeel Rehman zahlreiche Triumphe, aber auch eine besonders bittere Niederlage gebracht. So kürte er sich etwa zuletzt im Rahmen der Sport Austria Finals in Graz zum bereits 17. Mal zum Staatsmeister und feierte beim Maspeth Open in New York seinen insgesamt zwölften Turniersieg auf der World Tour.

Doch weder seine nationalen und internationalen Erfolge noch sein langjähriger Einsatz im Nationalteam retteten ihn vor der Entscheidung des heimischen Verbands, ihn aus dem Nationalkader auszuschließen. Damit fiel er auch um dessen finanzielle Unterstützung um, die jährlich immerhin zwischen 1000 und 2000 Euro betrug. "Dankenswerter Weise sind da Stadt und Land Salzburg eingesprungen und haben zumindest diesen Ausfall wettgemacht", erklärt Rehman.

Dennoch machten ihn weiterhin die gestiegenen Kosten in allen Bereichen zu schaffen. So betragen allein die Teilnahmekosten bei internationalen Turnieren (Flüge, Hotels, Verpflegung, Visa etc.) mehr als 5000 Euro. Für die Mitgliedschaft im internationalen Verband PSA sind weitere 600 Euro zu berappen, dazu kommen noch Ausgaben für Trainer, Physios und Material.

Aus diesem Grund startete Rehman Mitte August eine Crowdfunding-Kampagne mit dem Ziel, binnen vier Wochen 5000 Euro zu lukrieren. "Ich habe das schon 2019 einmal gemacht, als ich mich als bislang einziger Österreicher für die Einzel-Weltmeisterschaft qualifizieren konnte. Damals habe ich nicht nur die angestrebten 5500 Euro zusammenbekommen, sondern auch noch zusätzliche Sponsoren gefunden", erinnert sich der 37-jährige Salzburger.

Auch diesmal war die selbst umgesetzte Kampagne ein voller Erfolg. "Ich habe jetzt schon das Ziel von 5000 Euro klar übertroffen", erzählt Rehman stolz. Den höchsten Einzelbetrag brachte mit 1500 Euro die Firma Gaisbergwasser ein. "Ich bin aber auch für all die kleineren Beträge enorm dankbar, mit denen mich Bekannte, Freunde und Fans unterstützen", betont der Rekordstaatsmeister. Die Gegenleistungen reichen dabei von einer Trainerstunde bis zu Ansichtskarten vom nächsten Turnierort. Mitte September kommt also Post aus Washington.