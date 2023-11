Nach Horror-Auslosung gelang nur Scharfetter ein Sieg

Salzburger Trio hatte bei der Judo-EM in Montpellier starke Auftaktgegner.

Nicht gerade vom Glück verfolgt war Österreichs Team bei der Auslosung der Judo-Europameisterschaft in Montpellier. "Ich kann mich nicht erinnern, jemals bei einem Großereignis so eine unvorteilhafte Auslosung gesehen zu haben. Einzig Aaron Fara hat zum Auftakt relativ leichte Aufgaben. Alle anderen haben es nicht gut erwischt. In dieser Vehemenz ist das ungewöhnlich", meinte ÖJV-Sportdirektor Markus Moser.

Betroffen davon war auch das Salzburger EM-Trio. So traf etwa Maria Höllwart (+78 kg) gleich in ihrem ersten Kampf auf Titelverteidigerin Romane Dicko. Die 24-jährige Polizeisportlerin kassierte gegen die Französin nach nicht einmal einer Minute den zweiten Waza-ari und verlor damit vorzeitig ihren Auftaktkampf.

Clubkollegin Elena Dengg (bis 70 kg) wehrte sich gegen die routinierte Rumänin Serafima Moscalou tapfer, ehe sie nach knapp vier Minuten doch noch in einen Ippon lief. Als einziger Salzburger konnte Thomas Scharfetter zumindest einen EM-Kampf gewinnen.

Der 22-Jährige besiegte zum Auftakt den Spanier Daniel Nieto Trinidad, gegen den er heuer schon zwei Mal verloren hatte, mit Waza-ari. Danach traf er auf den zweifachen Grand-Slam-Saisonsieger Noel Van T End. Dem Niederländer lieferte er einen Kampf auf Augenhöhe und musste sich erst im Golden Score geschlagen geben.