Nach großem Kampf: Markus Raggingers WM-Traum platzt spät

Der Walser Ringer verpasste die Hoffnungsrunde bei der WM knapp.

Verloren - und dennoch viel Selbstvertrauen gewonnen. Der Walser Ringer Markus Ragginger konnte bei der Weltmeisterschaft in Belgrad in der Gewichtsklasse bis 97 Kilogramm im griechisch-römischen Stil nicht in den Kampf um die Medaillen und Olympiatickets eingreifen. Der zehnfache Medaillengewinner bei Nachwuchs-Großereignissen zeigte aber, dass mit ihm auch in der Eliteklasse zu rechnen ist.

Der 24-Jährige forderte in der Auftaktrunde am Freitag den Iraner Mohammadhadi Saravi voll, unterlag dem Weltmeister und Olympia-Dritten von 2021 mit 1:3. "Eine sensationelle Leistung gegen einen der Allerbesten", sagt der Obmann des A. C. Wals, Anton Marchl. "Es ist großartig, wie knapp dran Markus schon ist. Die Richtung stimmt zu 100 Prozent."

Auftaktgegner Saravi zog mit zwei weiteren Siegen ins Halbfinale ein. Dort kam abends aber das auch für Ragginger bittere Aus. Denn nur die unterlegenen Gegner der beiden Finalisten dürfen sich am Samstag in der Hoffnungsrunde messen. Und in dieser hätte Marchl seinem Schützling viel zugetraut. "Da hätten Gegner gewartet, die absolut auf Augenhöhe sind", sagt der Walser Vereinsobmann.

Der zweite Salzburger Aktive bei der WM in Serbien, der Freistilringer Simon Marchl, war bereits am vergangenen Sonntag angetreten. Nach einem 2:4 gegen Esten Erik Reinbok musste er sich mit dem 30. Rang begnügen.