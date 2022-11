Nach Knie-OP: Olympiasieger muss für die Vierschanzentournee absagen

Skispringer Daniel Huber wurde erfolgreich am Knie operiert und kündigte danach an, dass seine Regeneration Monate dauern könnte.

So hoch die Ziele für die kommende Weltcupsaison gesteckt waren, so ernüchternd ist die Gegenwart: Daniel Huber liegt im Krankenbett in der Privatklinik Hochrum in Tirol. Das rechte Knie ist dick einbandagiert. Eine Knorpelabsplitterung am ohnehin schon lädierten Gelenk hat nach dem Weltcupstart in Wisła eine Operation unumgänglich gemacht. Dem Team-Olympiasieger aus Seekirchen geht es den Umständen entsprechend gut. Nun stehen allerdings mehrere Reha-Wochen oder gar -Monate bevor.

Die frühen Saisonhighlights wie das bevorstehende Nordic Opening in Ruka ...