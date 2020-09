Nach nächster Pleite rumort es in Saalfelden

Sportlich hinken die Pinzgauer den eigenen Ansprüchen hinterher und auch hinter den Kulissen ist nicht alles eitel Wonne beim Regionalligisten.

Nachdem Saalfelden am Samstag in der Regionalliga Salzburg nach einer 1:0-Führung gegen die Austria mit 1:2 verlor, scheinen die Aufstiegsträume der Pinzgauer bereits Ende September zu platzen. Nach Verlustpunkten hat die Elf von Startrainer Christian Ziege bereits neun Zähler Rückstand auf Platz zwei, der für die Teilnahme an der überregionalen Westliga benötigt wird.

Für Ziege zieht sich ein großes Problem durch die bisherige Saison: "Wir nutzen einfach unsere Chancen nicht." Diese Analyse greift für viele Experten aber zu ...