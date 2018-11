Nach PSVBG-Sieg folgt ein Volleyballschlager

Mit 3:0 fertigte Salzburgs Frauen-Volleyballteam Hartberg ab. Nun gastiert der Tabellenführer in Rif.

Das Volleyballteam von PSVBG Salzburg mischt weiter im Spitzenfeld der Frauen-Bundesliga mit. In Hartberg siegte die Truppe von Trainer Uli Sernow am Donnerstag klar mit 3:0 (25:15, 25:18, 25:13). Topscorerinnen waren Annija Abolina (13) und Lisa Sernow (10). Die PSVBG liegt damit auf Rang drei. Der bislang noch ungeschlagene Spitzenreiter VC Tirol ist am Sonntag (18, ULSZ Rif) im Schlagerspiel Dritter gegen Erster der nächste Gegner Salzburgs. Das Match ist zugleich die Generalprobe für den Europacupauftritt der PSVBG. Am Mittwoch (7. November, 19.30) steigt in Rif das Hinspiel im CEV Challenge Cup gegen Dukla Liberec (CZE).

Austrian Volley League Women

1. VC Tirol 5 5 0 15:4 14 2. Linz/Steg 5 4 1 13:3 12 3. PSVBG Salzburg 5 4 1 12:3 12 4. Schwertberg 5 4 1 12:4 12 5. Sokol/Post Wien 5 4 1 12:5 12 6. UVC Graz 5 2 3 10:10 7 7. Trofaiach/Eisenerz 5 1 4 5:12 3 8. Hartberg 5 1 4 3:14 2 9. Bisamberg 5 0 5 3:15 1 10. Klagenfurt 5 0 5 0:15 0

Quelle: SN