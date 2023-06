Nach Schock in die Bundesliga: STC "feiert" Aufstieg ohne Matchwinner im UKH

Ein erfolgreicher Tag für Salzburgs beste Tennisvereine: Der STC fixierte am Samstag die Rückkehr in die 1. Bundesliga, in der die ebenfalls siegreichen Teams aus Anif und Radstadt den Klassenerhalt schaffen. Doch nicht alle Sieger konnten ausgiebig jubeln.

BILD: SN/WERNER MUELLNER Nico Reissig fällt mit einem Achillessehnenriss wohl lange aus.

Der STC ist am Samstag mit einem 6:3-Heimsieg gegen Strassburg in das Endspiel der 2. Tennis-Bundesliga eingezogen. Bereits vor dem Finale in einer Woche steht damit fest: Die Volksgarten-Mannschaft kehrt nach dem Rückzug 2019 als Aufsteiger in die höchste Spielklasse zurück. Nach einer Gruppenphase ohne Niederlage setzte sich die von Valentin Snobe gemanagte Truppe auch im Semifinale durch. "Wir haben unser Saisonziel damit mehr als erreicht. Noch ungeschlagen zu sein, ist eine großartige Leistung", sagt Snobe. Sein Team musste am Samstag Rückschläge verkraften und Nervenstärke beweisen.

Reissig verletzt sich schwer, Geib trotzt "Ganzkörperkrampf" Nach den Doppeln lagen die Hausherren dank Zweisatzerfolgen von Jakob Schnaitter/Benedikt Emesz und Nico Reissig/Hasan Ibrahim mit 2:1 voran. Schnaitter bestätigte seine starke Form danach auch mit einem 6:1, 6:1 im Einser-Duell gegen Patrick Ofner. Alles schien auf Schiene. Doch dann folgte der Schock: Reissig zog sich im zweiten Satz gegen Deni Zmak einen Achillessehnenriss zu und musste aufgeben. Fast zeitgleich landete Daniel Geib bei 7:5, 5:7 und 6:2 im Match-Tie-Break so unglücklich auf dem Boden, dass er minutenlang nicht aufstehen konnte. "Ein Ganzkörperkrampf", erklärt Snobe. Dass Geib seinen Gegner Niklas Grünefeldt danach noch 10:7 niederrang, ließ das Spiel nicht zugunsten der Kärntner kippen.

BILD: SN/WERNER MUELLNER Jakob Schnaitter feierte zwei Siege.

Jaloviec fixiert den Aufstieg, jubelt aber nur kurz Den Sieg fixierte dann der Tscheche Marek Jaloviec unter gehörigem Zeitdruck. Nach seinem verwandelten Matchball gegen Tobias Smoliner (6:3, 6:2) um 17.24 Uhr wurde nur kurz gemeinsam gejubelt. Denn eine Stunde später sollte er bereits im Flugzeug Richtung Neapel (via Frankfurt) sitzen. "Großartig, wie er auch dem zeitlichen Druck standgehalten hat", sagt Snobe, den auch das anschließende 6:1, 6:0 von Eigengewächs Dario Navarro besonders freut. "Unsere jungen Spieler werden auch im Finale und in der Bundesliga viel spielen." Zuvor stand am Samstagabend aber noch ein gemeinsamer Besuch bei Nico Reissig im UKH an. UTC Bergheim steht nach Gipfeltreffen vor Landesmeistertitel

Anif und Radstadt siegen Anif und Radstadt bleiben in der 1. Bundesliga. Während sich die Flachgauer am Samstag zu Hause gegen Schlusslicht Steyr 7:2 durchsetzten, gewannen Gerald Kamitz und Co. beim WAC in Wien mit 6:3. Für Anif ist es nach dem 8:1 in der Vorwoche der nächste klare Erfolg. Den Grundstein hatten Bernd Kößler und Richard Stoiberer mit einem Dreisatzerfolg im Dreier-Doppel gelegt, der eine 2:1-Führung bescherte. Peter Heller, der das Topspiel gegen Lukas Pokorny 6:0, 6:3 gewann, Stefano Reitano und Kößler fixierten jeweils in zwei Sätzen dann bereits vorzeitig den Sieg. Kirill Kivattsev und Jakob Aichhorn erhöhten mit Zweisatzerfolgen, nur Stoiberer verlor. BILD: SN/WERNER MUELLNER Bernd Kößler führte Anif zum nächsten klaren Erfolg.

Auch Radstadt musste beim Wiener Athletiksport Club nicht zittern. Nach einer 2:1-Doppelführung gewannen Lukas Rosol (7:6, 6:4 im Einser-Duell gegen Lukas Krainer), Filip Jeff Planinsek, Niklas Rohrer und Gerald Kamitz ihre Einzel ohne Satzverlust. Dass Lukas Neumayer nach seinem Doppelsieg mit Rosol im Einzel Patrik Rikl 2:6, 6:7 unterlag, war bei einem 6:3-Erfolg zu verkraften. Nächste Woche sind die Pongauer zum Abschluss Gastgeber des Salzburger Derbys.