Nach Schock: STC steigt in die Bundesliga auf und "feiert" ohne Matchwinner im UKH

Jaloviec fixiert den Aufstieg, jubelt aber nur kurz

Den Sieg fixierte dann der Tscheche Marek Jaloviec unter gehörigem Zeitdruck. Nach seinem verwandelten Matchball gegen Tobias Smoliner (6:3, 6:2) um 17.24 Uhr wurde nur kurz gemeinsam gejubelt. Denn eine Stunde später sollte er bereits im Flugzeug Richtung Neapel (via Frankfurt) sitzen. "Großartig, wie er auch dem zeitlichen Druck standgehalten hat", sagt Snobe, den auch das anschließende 6:1, 6:0 von Eigengewächs Dario Navarro besonders freut. "Unsere jungen Spieler werden auch im Finale und in der Bundesliga viel spielen." Zuvor stand am Samstagabend aber noch ein gemeinsamer Besuch bei Nico Reissig im UKH an.



Anif und Radstadt siegen

Anif und Radstadt bleiben in der 1. Bundesliga. Während sich die Flachgauer am Samstag zu Hause gegen Schlusslicht Steyr 7:2 durchsetzten, gewannen Gerald Kamitz und Co. beim WAC in Wien mit 6:3.

Für Anif ist es nach dem 8:1 in der Vorwoche der nächste klare Erfolg. Den Grundstein hatten Bernd Kößler und Richard Stoiberer mit einem Dreisatzerfolg im Dreier-Doppel gelegt, der eine 2:1-Führung bescherte. Peter Heller, der das Topspiel gegen Lukas Pokorny 6:0, 6:3 gewann, Stefano Reitano und Kößler fixierten jeweils in zwei Sätzen dann bereits vorzeitig den Sieg. Kirill Kivattsev und Jakob Aichhorn erhöhten mit Zweisatzerfolgen, nur Stoiberer verlor.