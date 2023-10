Nach Traumstart musste Salzburg noch zittern

Eisbullen verteidigten mit 4:2-Sieg über Asiago ihre Tabellenführung.

Nach dem bitteren Ende in der Champions Hockey League ist der EC Red Bull Salzburg im heimischen Titelrennen gleich wieder in die Erfolgsspur zurückgekehrt. Die Salzburger setzten sich am Freitag zu Hause gegen Asiago mit 4:2 (1:1, 1:1, 2:0) durch und thronen damit weiter an der Spitze der ICE Hockey League.

Die Red Bulls erwischten einen Traumstart. Troy Bourke brachte sie bereits nach 15 Sekunden in Führung. Asiago drehte durch zwei Powerplaytore von Matteo Gennaro die Partie (10., 34.). Peter Schneider gelang postwendend der Ausgleich und Tyler Lewington erhöhte auf 3:2. In der Schlussphase hieß es noch einmal zittern. Doch David Kickert im Salzburger Tor parierte einen Penalty von Bryce Misley. 41 Sekunden vor Schluss traf Mario Huber ins leere Tor zum Endstand.

Red Bull Salzburg - Asiago 4:2 (1:1, 1:1, 2:0). Tore: Bourke (1.), Schreier (35.), Lewington (49.), M. Huber (60./EN) bzw. Gennaro (10./PP, 34./PP).