Nach Umbruch ist Hallein in der Salzburger Liga noch eine Baustelle

Neues Team ist seit vier Runden in der Salzburger Liga sieglos. Der Pfeil soll nun aber wieder nach oben zeigen. Das soll Ex-Kicker zu spüren bekommen.

Zwei Siege, zwei Remis, zwei Niederlagen, 12:12 Tore, Platz acht - Halleins Start in eine neue Ära nach dem großen Umbruch im Sommer kann den Ansprüchen des ambitionierten Vereins nicht genügen. Gewiss: Cheftrainer Christoph Lessacher sprach von Beginn an von einer Findungsphase in der neuen Salzburger Liga. Dass der Pfeil nach zwei Auftaktsiegen aber nach unten zeigte, schmeckte ihm sicher nicht. Da tat der Auftritt beim Titelaspiranten Seekirchen zuletzt gut.

"Unsere beste Saisonleistung. Wir haben als Mannschaft richtig dagegengehalten und Mentalität gezeigt", sagte Lessacher nach dem 1:1 bei den ungeschlagenen Flachgauern. Der Neo-Halleiner sah sein Team gar dem Sieg näher. "Die Leistung stimmt mich positiv, dass das alles so aufgeht, wie wir uns das vorstellen."

Im Heimspiel gegen Eugendorf am Samstag, 15 Uhr, soll der nächste Schritt nach oben folgen. Lessacher warnt aber vor dem 14. des Klassements, der fünf Zähler am Konto hat. "Eine disziplinierte Mannschaft, die defensiv gut steht. Das wird eine zähe Partie", betont Halleins Chefcoach. Zusätzliche Brisanz erhält das Spiel durch das Wiedersehen mit den Ex-Halleinern Ljubisa Crnogorcevic und Christopher Mayr, die im Sommer den vielen Neuen beim UFC weichen mussten und in Eugendorf andockten. "Sie brennen sicher auf das Duell."