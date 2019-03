Nach "Winterschlaf" in Wörgl chancenlos

Der Fußball-Westligist Saalfelden verpatzte am Freitag die Startphase in Wörgl komplett und verlor nach 90 Minuten verdient mit 0:4.

Saalfelden wurde in Wörgl in der Anfangsphase regelrecht überrannt und lag nach 20 Minuten bereits aussichtslos mit 0:3 hinten. "Wir haben den Start verschlafen. Der Gegner war aggressiver und spritziger", gesteht Saalfelden-Trainer Franz Seiler, der kurz vor der Pause die größte Torchance seiner Truppe sah. Goalgetter Ermin Hasic scheiterte aber an Wörgl-Tormann David Stöckl. In der zweiten Halbzeit konnten die Pinzgauer das Spiel offener gestalten, mussten sich am Ende aber trotzdem mit 0:4 geschlagen geben.

In der Westliga-Spitzengruppe will der Tabellenvierte Anif mit einem Derbyheimsieg gegen Seekirchen (heute, 15 Uhr) den Anschluss an die Top-3 halten. "Bei vielen Spielern ist die Zukunft jetzt geklärt, ich hoffe, dass wir uns wieder voll auf das Fußballspielen konzentrieren", erklärt Anif-Trainer Thomas Hofer.

Während Grünau in Reichenau Außenseiter ist, wollen Bischofshofen (gegen die Altach Amateure) und Grödig (gegen Langenegg) nach starkem Frühjahrsstart Siege nachlegen. Zum Abschluss der Runde ist St. Johann eine Woche nach der bitteren 1:3-Pleite gegen Bischofshofen in Schwaz gefordert.

Freitag - Westliga: Wörgl - Saalfelden 4:0 (3:0). Tore: Ivic (7.), Kostenzer (11., 20.), Schaber (81). Kufstein - Hohenems 1:0 (0:0). 1. Landesliga: Bergheim - St. Michael 3:1 (1:0). 1. Kl. Nord: Scheffau - Eugendorf 1b 3:1 (1:1). 2. Kl. Nord A: Neumarkt 1b - SG Perwang/M. 1:0 (0:0). 2. Kl. Nord B: Bad Vigaun - Ebenau 2:4 (1:1).