Nachruf auf die Pinzgauer Tennislegende Walter Hörl

Noch im Herbst spielte er aktiv Doppel, vorige Woche verstarb Walter Hörl im 90. Lebensjahr.

Tennis war seine große sportliche Liebe. In seiner Jugend übte er mit einem Holzbrett - Tennis war damals ein sehr teurer Sport. Erst als 20-Jähriger, 1953, in seinem Matura-Jahr, spielte Walter Hörl das erste Mal mit einem richtigen Racket. Die Erfolge stellten sich rasch ein: 1957 wurde er Landesmeister im Doppel, zusammen mit seinem Bruder Georg. Damit begann ein Erfolgslauf - ein Auszug: Hörl gewann mehr als 35 Landesmeistertitel, zehn Mal wurde er Mannschaftsmeister mit dem TC Zell am See. Als Staatsligaspieler des STC Salzburg blieb er ein Jahr lang ohne Niederlage.

Unterbrochen wurde die Karriere 1960 durch einen tragischen Unfall. Bei der Heimfahrt von einem Freundschaftsspiel in Bayern stürzte das Auto mit Walter Hörl und weiteren Insassen 60 Meter tief in die Weißbachschlucht. Sein Bruder Georg und zwei weitere Tennisfreunde verloren dabei ihr Leben, Walter überlebte schwerst verletzt.

SN/sw/salzburger tennisverband Walter Hörl ✝ , in Aktion.

Bei österreichischen Seniorenmeisterschaften wurde Hörl mehrmals Zweiter, mit den Senioren des STC feierte er in der Staatsliga viele Erfolge. Bei Team-Weltmeisterschaften wurde er als "Playing Captain" zweimal Vierter und einmal Dritter (2010). 2018 wurde er in der Klasse 85 Vize-Europameister.

Daneben fungierte Hörl als Funktionär, Schiedsrichter und Ausbilder im Landesverband. Er leitete Semifinal- und Finalspiele in Kitzbühel und in der Wiener Stadthalle. 1988 war Hörl Chef der Linienrichter bei der legendären Daviscup-Begegnung Österreich gegen Großbritannien in Zell am See. Thomas Muster, Alexander Antonitsch, Horst Skoff und Michael Oberleitner fertigten die Briten 5:0 ab und schafften damit den viel umjubelten Aufstieg in die Weltgruppe. Auch 1996 war er beim Fed-Cup-Spiel Österreich gegen die USA in Hellbrunn für die Linienrichter verantwortlich. Viele Jahre war Hörl im Vorstand des TC Zell am See und des STC tätig. Er trug viel zum Gelingen der vom TCZ durchgeführten internationalen Turniere bei. Er war auch Ehrenvorstand im Salzburger Tennisverband.

Walter Hörl war ein sehr sozialer Mensch. Zusammen mit seiner Frau Hildegard war er über Jahrzehnte in der Pfarrgemeinde tätig. Im Herbst des Vorjahres feierten die beiden das Fest der Diamantenen Hochzeit. Als Pädagoge ist er vielen ehemaligen Schülern in bester Erinnerung. Obwohl ihm eine Krankheit in den vergangenen Jahren zusetzte, spielte er bis fast zuletzt Tennis, fuhr Ski und trug als Lektor in der Pfarrkirche Lesungen vor. Am 15. Juli starb Walter Hörl. "Er ist friedlich eingeschlafen, zu Hause, in seiner vertrauten Umgebung", sagt Hildegard Hörl.

Die Trauerfeier mit anschließender Verabschiedung findet am Freitag, 22. Juli 2022, ab 13 Uhr in der Stadtpfarrkirche Zell am See statt.