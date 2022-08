Nachtrag 2. Liga: FC Liefering siegte nach 1:3 noch 4:3

Mit einer Energieleistung hat der FC Liefering am Dienstagabend das Nachtragsspiel der 2. Fußball-Liga gegen Vorwärts Steyr gewonnen. Die Talenteschmiede von Red Bull besiegte in Grödig die Oberösterreicher trotz eines 1:3-Rückstandes nach 60 Minuten noch mit 4:3 (1:1). Das Match war am Freitag nach 75 Minuten beim Stand von 1:0 für Liefering wegen eines Unwetters abgebrochen worden.

FC Liefering - Vorwärts Steyr 4:3 (1:1). Tore: Kameri (39. Elfmeter), Havel (69., 82.), Moswitzer (91.) bzw. Dombaxi (44.), Günes (55. Elfmeter), Pellegrini (60.).