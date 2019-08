Salzburger Jungbullen belegen beim Heimturnier den sechsten Platz.

Der FC Valencia hat sich am Samstag den begehrten Titel der Next Generation Trophy 2019 gesichert und damit erstmals das hochkarätig besetzte U16-Fußballturnier in Salzburg gewonnen. Im Finale setzten sich die Spanier gegen den Titelverteidiger West African Football Academy mit 2:1 durch. Die U16 der heimischen Red Bull Akademie musste sich nach dem Ausscheiden im Viertelfinale gegen Red Bull Brasil am letzten Turniertag in einem dramatischen Elfmeterschießen Independiente del Valle aus Ecuador mit 10:11 geschlagen geben und belegte letztendlich den sechsten Platz.

Der neue Sportliche Leiter der Salzburger Akademie, Frank Kramer, zeigte sich zufrieden: "Wir haben erneut viele spannende Spiele auf höchstem internationalen Niveau gesehen und sind unserem Ruf, ein toller Gastgeber zu sein, mit Sicherheit erneut gerecht geworden. Die Teams haben ihre Zeit in Salzburg sehr genossen und konnten einen intensiven Austausch in unterschiedlichsten Bereichen betreiben. Mit dem fußballerischen Auftritt unserer Mannschaft sind wir zufrieden, zumal sämtliche Partien eng waren und Kleinigkeiten gegen uns entschieden haben. Wir nehmen aber auch einige Ansatzpunkte mit, wo wir uns verbessern können - eine wichtige Standortbestimmung zum Saisonauftakt."

Ehrungen:

Bester Spieler des Turniers: Emmanuel Intori, West African Football Academy

Bester Tormann: Maximus Babke, RB Leipzig

Beste Torschützen: Ferreira Guimaraes, Red Bull Brasil (5)

Platzierungen:

Platz 1: Valencia CF

Platz 2: West African Football Academy

Platz 3: Red Bull Brasil

Platz 4: FC Schalke 04

Platz 5: Independiente del Valle

Platz 6: Red Bull Fußball Akademie

Platz 7: RB Leipzig

Platz 8: Benfica Lissabon

Platz 9: New York Red Bulls

Platz 10: Olympique de Marseille

Platz 11: Chelsea FC

Platz 12: FC Basel



Quelle: SN