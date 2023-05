Nächster Regionalligist wechselt den Trainer - Patrick Schöberl übernimmt im Sommer

Wenige Tage nachdem Bischofshofen den Abgang von Andreas Fötschl verkündet hat, kommt es bei einem weiteren Regionalliga-Team im Sommer zu einem Trainerwechsel.

Laut SN-Informationen aus dem Umfeld des SC Golling wird Johannes Schützinger die Tennengauer im Sommer nach einem halben Jahr bereits wieder verlassen. Der Pinzgauer hat erst im Winter von Christoph Lessacher, der in der kommenden Saison Hallein trainieren wird, übernommen und die gute Arbeit seines Vorgängers fortgesetzt. Trotzdem bat Schützinger den Vorstand Anfang der Woche aus persönlichen Gründen um eine Vertragsauflösung.

Nachfolger bereits gefunden

Auf der Suche nach einem Nachfolger wurden die Gollinger schnell fündig. Patrick Schöberl, der im Winter noch Schützinger den Vortritt lassen musste, wird den Salzburg-Ligisten ab Sommer betreuen. Schöberl führte im vergangenen Sommer den ASV in die Salzburger Liga, wurde nach ausbleibenden Erfolgen im Herbst aber entlassen. Zuvor betreute der gebürtige Pongauer bereits Hallwang. Nun soll er in Golling eine Mannschaft aufbauen, die sich nach dem Abstieg aus der Regionalliga Salzburg in der Salzburger Liga etabliert. Der Golling-Vorstand war am Dienstagabend für eine Stellungnahme nicht erreichbar.