Nächster Trainerwechsel: Grünau und Aigner gehen getrennte Wege

Nur wenige Tage nach Bernhard Kletzl (Anif) und Christian Ziege (Saalfelden) gibt es in der Regionalliga Salzburg den nächsten Trainerwechsel. Franz Aigner wird Grünau nach sechs Jahren im Sommer verlassen.

Der Fußball-Regionalligist Grünau und Franz Aigner gehen nach der Saison getrennte Wege. "Franz Aigner hat erfolgreiche Arbeit in Grünau geleistet und wir sind ihm dafür sehr dankbar", erklärt Grünau-Obmann Norbert Bauer, der am Dienstagabend mit dem Ex-Profi die Beendigung der Zusammenarbeit mit Ende Juni beschlossen hat. Die ersten Jahre von Aigner in Grünau waren von Erfolg gekrönt: Unter dem ehemaligen ÖFB-Teamspieler schafften die Walser die Rückkehr in die Westliga und spielten auch in der dritthöchsten Spielklasse eine gute Rolle. In den vergangenen beiden Jahren setzte Grünau vermehrt auf eigene Talente und stürzte in den Tabellenkeller ab.

Grünau sucht Aigner-Nachfolger



Obwohl die Grünauer derzeit auf dem letzten Regionalliga-Platz liegen, kann sich Aigner noch mit einem Erfolg verabschieden: Thomas Pertl und Co. stehen im Landescup-Viertelfinale, wo am Dienstag der Außenseiter ASV wartet, und haben damit weiterhin die Chance diesen Bewerb erstmals zu gewinnen. Abseits des Spielfeldes wartet auf Grünau in den kommenden Tagen viel Arbeit: Norbert Bauer und seine Vorstandskollegen wollen bereits in Kürze einen Aigner-Nachfolger präsentieren und auch den Kader verstärken. Vom SAK werden wohl mit Stefan Federer, Harald Empl, Nikola Trkulja und Petrit Nika vier Kicker nach Wals wechseln.