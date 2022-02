Nächstes Testspiel-Debakel:"War der Austria nicht würdig"

Trainer Christian Schaider nimmt seine Kicker nach der zweiten herben Klatsche in die Pflicht und fordert in den kommenden Testspielen vor dem Westliga-Auftakt eine klare Steigerung.

Zwei Wochen nach der 1:8-Pleite gegen den bayerischen Regionalligisten Unterhaching geriet der Salzburger Regionalligist Austria Salzburg am Samstag erneut gehörig unter die Räder. Gegen den Bayern-Ligisten Kirchanschöring zeigten die Violetten in der ersten Halbzeit eine inferiore Leistung und lagen zur Pause bereits mit 0:5 hinten. Nach 90 Minuten hieß es 0:7. Trainer Christian Schaider war wegen einer Coronainfektion nicht vor Ort, ließ sich aber von seinem Co-Trainer Yilmaz Özel informieren: "Es hat leider sehr viel nicht gepasst. Die Leistung war der Austria nicht würdig. Darüber werden wir sicher noch sprechen."

Nachdem die überregionale Westliga erst in rund zwei Monaten (9. April in St. Johann) startet, bereiten Schaider die schwachen Auftritte noch keine Sorgen. Mehr Kopfzerbrechen hat der Trainer wegen der langen Verletztenliste: Gegen Kirchanschöring waren neben Urlauber Rene Zia auch Luka Sandmayr, Alexander Schwaighofer (beide Long Covid), Christoph Bann (Beinhautentzündung), Fabio Trkulja (Schambeinentzündung) und Matthias Theiner (nach Knöchel-OP noch nicht fit) nicht einsatzbereit. Zudem absolvierte Youngster Din Rahmanovic am vergangenen Wochenende ein Probetraining in der Nachwuchsabteilung des deutschen Bundesligisten Hoffenheim. "In dieser Saison erwischt es uns leider heftig: Es fallen immer wieder einige Leistungsträger aus. Ich hoffe, dass sich das Lazarett in den kommenden Wochen lichtet", sagt Schaider.

Einen Trainerwechsel vollzog die Austria-Führung in der 1b-Mannschaft (1. Klasse Nord). Der ehemalige Regionalliga-Goalgetter Leonardo Barnjak wurde am Wochenende von seinen Aufgaben entbunden. In Zukunft wird der bisherige U16-Coach Juraj Javorovic auf der Trainerbank Platz nehmen. "Wir haben den Kader im Winter gehörig verändert und wollten deswegen auch am Trainerposten eine Veränderung", erklärt der neue Nachwuchsleiter Sascha Gasthuber.