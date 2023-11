"Nase vorn" - und jetzt Winterpause

Der USK-Nachwuchs kann mit einem guten Gefühl überwintern - in allen Spielklassen ist die Leistung top.

Erfreuliche Bilanz für den Nachwuchs des USK Piesendorf: Mit hervorragenden Leistungen präsentierten sich die Kicker/-innen in der Herbstsaison und wurden für ihren Einsatz auch belohnt.

Mehr als zufrieden zeigt sich der sportliche Leiter im Nachwuchs, U13-Trainer Roland Herzog: "Die U16 fixierte den Aufstieg in die höchste Spielklasse, die U14 schaffte es in souveräner Art, sich in dieser Liga mit ansprechenden Leistungen im Mittelfeld zu etablieren. Die U13 qualifizierte sich als eine von zwei Pinzgauer Mannschaften für die landesweite Rückrunde gegen die besten Teams aus Salzburg." Auch die U12, U10, U7 und U8 haben bei zahlreichen Bewerben ihr Können und ihr Potenzial unter Beweis gestellt, so Herzog.

Der Piesendorfer Trainer freut sich "über die zahlreichen Talente", die der USK in der Zukunft werde stellen können, und über die engagierte Arbeit der Trainer und Trainerinnen im Verein.