Mit einem dritten Platz beim Weltcup-Finale in Umhausen beendete der Hüttauer Naturbahnrodler Rupert Brüggler seine Karriere. Allerdings weiß er: Im nächsten Winter wird die Wehmut kommen.

Auch wenn es für Rupert Brüggler in seinem allerletzten Weltcup-Rennen nicht zum Sieg reichte, wurden der Hüttauer Naturbahnrodler und sein langjähriger Doppelsitzer-Partner Tobias Angerer im Zielgelände von Umhausen doch wie Sieger empfangen. Mit bengalischen Feuern und reichlich verspritztem Sekt ließ der gesamte Weltcup-Zirkus die beiden Routiniers noch einmal so richtig hochleben. "Das war ein toller Abschied für uns", erinnert sich Brüggler.

Dass er bis zum Schluss mit vollem Ehrgeiz unterwegs war, zeigte sich im letzten Rennen. "Wir sind mit dem Ziel gestartet, ein letztes Mal aufs Podest zu fahren. Und weil wir nach dem ersten Lauf auf Platz vier gelegen sind, haben wir noch einmal voll angegriffen", erzählt Brüggler. "Wären wir ohne Chance gewesen, hätten wir zum Abschluss eine Showeinlage eingelegt und wären wohl in Lederhosen runtergefahren." Stattdessen fuhren sie noch einmal voll konzentriert ins Ziel und belohnten sich mit dem angepeilten Podestplatz.

Es war der erhoffte versöhnliche Abschluss einer nicht ganz nach Wunsch verlaufenen letzten Weltcup-Saison. "Wir haben schon im Jahr zuvor überlegt, aufzuhören, uns dann aber gesagt: Bei der WM wollen wir als Titelverteidiger noch ein letztes Mal voll angreifen", erklärt Brüggler.

Mit den beiden WM-Goldenen im Doppelsitzer und in der Mannschaft hatten der Salzburger und sein Tiroler Partner 2017 ihren größten Erfolg gefeiert. 2019 gingen sie in Latzfons dagegen leer aus. "Wir haben alles probiert, auch über Weihnachten voll trainiert. Aber wir hatten einfach nicht genug Zeit, uns richtig vorzubereiten. Das hat man dann leider gemerkt", meint Brüggler.

Obwohl es bei der WM nur zu Rang vier reichte, war für ihn die letzte Saison keineswegs eine Enttäuschung. "Es waren einige lässige Rennen dabei. Wir haben das erste Weltcup-Rennen gewonnen, den Staatsmeistertitel geholt und sind mehrmals aufs Podest gefahren", betont Brüggler. Nun soll nach 20 Jahren auf der Rodel endlich Schluss sein.

"Es fühlt sich jetzt schon irgendwie wie eine Befreiung an und ich freue mich darauf, dass ich jetzt mehr Zeit mit der Familie verbringen und einfach so Sport treiben kann", erklärt der 29-jährige Familienvater. Ganz von der Rodel wird er dennoch nicht lassen. "Im nächsten Winter wird die Wehmut sicher kommen", sagt Brüggler. Deshalb will er auch in den nächsten Jahren zumindest die nationalen Titelkämpfe bestreiten. "Da dominiert aber der Spaßfaktor. Da trifft man sich mit alten Freunden und hat einfach eine Gaudi."