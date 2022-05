Neffe des Ex-Bullen Rodnei verzückt das Fußball-Unterhaus

Auf Vermittlung seines namhaften Onkels kam Gabriel Lima nach Anthering und ist nach starken Leistungen sogar im Profibereich ein Thema.

Im September 2021 debütierte Gabriel Francisco Da Silva Lima in der 1. Landesliga für Anthering. Sein Onkel Rodnei Francesco De Lima, der in seiner besten Zeit für Österreichs Serienmeister Red Bull Salzburg und in der deutschen Bundesliga kickte, lockte den pfeilschnellen Offensivspieler von Brasilien nach Salzburg.

Mit drei Toren deutete der Youngster bereits im Herbst an, dass die Landesliga nur eine Durchgangsstation sein wird. Richtig explodiert ist Gabriel in den ersten Frühjahrsrunden. Neun Tore in acht Partien hat ...