Neuausrichtung der BBU Salzburg: Obmann trat zurück, Trainer bleibt

Während Raphael Miksch und der Basketball-Zweitligist wegen Auffassungsunterschieden über die künftige Ausrichtung des Vereins ab sofort getrennte Wege gehen, wird Chefcoach Christian Ponz weiter eine tragende Rolle spielen.

Die BBU Salzburg hat sich vor zwei Jahren ambitionierten Zielen verschrieben. Ohne je ein Play-off-Spiel in der 2. Basketball-Bundesliga gewonnen zu haben, wurde der Aufstieg in die höchste Spielklasse Österreichs ins Visier genommen. Nach einem starken Grunddurchgang, in dem die Salzburger den Erwartungen gerecht wurden, gelang in der Vorsaison zwar der erste Sieg in einer Play-off-Serie, im Viertelfinale war dennoch erneut Endstation. Zuvor taten sich die Vereinsverantwortlichen ohnehin schwer, das für einen potenziellen Aufstieg nötige, drastisch erhöhte Budget aufzustellen.

Obmann Miksch geht nach Auffassungsunterschieden

Wie (schnell) der nächste Schritt nach oben nun erfolgen soll, war zuletzt Diskussionsthema im Verein. Obmann Raphael Miksch pochte auf Tempo, im Vorstand war er damit aber in der Minderheit. Miksch, der im Februar 2022 das Amt übernommen hatte, trat am Montag daher mit sofortiger Wirkung zurück und steht auch als Spieler nicht mehr zur Verfügung. "Wir waren auf einem guten Weg, haben viel aufgebaut. Jetzt sind wir anderer Meinung, ich bedanke mich aber bei allen Mitgliedern und helfenden Händen für ihre Zeit und das Vertrauen in mich", sagt er.

Nachfolger steht noch nicht fest

Auch Obmann-Stellvertreter Dominik Klocker wird sein Amt niederlegen, unterstützt den Verein aber noch, bis die Nachfolge geklärt ist. Das soll bei einer außerordentlichen Jahreshauptversammlung erfolgen. Erste Gespräche wurden bereits geführt. Von Vereinsseite heißt es: "Wir bedanken uns bei den beiden für ihren Einsatz. Wir sind zuversichtlich, diese Herausforderung zu bewältigen."

Trainer Ponz verlängert seinen Vertrag um ein Jahr

Unabhängig von den Rücktritten in der Vereinsführung wurde laut SN-Informationen eine andere wichtige Personalie beim Zweitligisten geklärt. Cheftrainer Christian Ponz bleibt den Salzburgern erhalten. Der Sportwissenschafter, der sich im Salzburger healthlab selbstständig gemacht hat, wird neben dem Bundesligateam auch weiter Salzburgs Talente im Leistungszentrum betreuen.