Neubauer bleibt das Pech bei der Jännerrallye treu

Rallye-Staatsmeister Hermann Neubauer liegt nach einem Dreher weit hinter dem Führenden.

Mittags hatte Hermann Neubauer am Samstag bei der Jännerrallye noch alle Trümpfe in der Hand, am Abend war der Sieg beim Staatsmeisterschaftsauftakt einmal mehr außer Reichweite. Nur 13 Sekunden trennten den Lungauer nach der vierten Sonderprüfung von der Führung. "Wir haben in der Früh eine sehr konventionelle Reifenentscheidung getroffen, die sich nachträglich aber als richtig herausgestellt hat. Wir fahren genau nach Plan, wobei die Bedingungen wirklich enorm schwierig sind", meinte Neubauer da noch zufrieden. Am Nachmittag schlug dann aber wieder sein persönlicher Jännerrallye-Fluch zu.

Einen ersten Dreher konnte er auf der sechsten Sonderprüfung gerade noch verhindern konnte, einen zweiten dann aber nicht mehr abfangen. Doch damit nicht genug. Plötzlich ließ sich der abgestorbene Ford Fiesta R5 nicht mehr starten. Erst nach über einer Minute erwachte der Motor wieder zum Leben und Neubauer konnte ins Ziel fahren - allerdings mit fast eineinhalb Minuten Rückstand auf die Bestzeit.

Bei widrigsten Verhältnissen hatte aber auch die Konkurrenz um Vorjahressieger Julian Wagner viele Schwierigkeiten, weshalb Neubauer immerhin an zweiter Stelle in die Sonntagsprüfungen geht. Allerdings ist der Rückstand auf den Führenden Simon Wagner riesig. Mit 1:46 Minuten mehr auf der Uhr muss der Salzburger schon auf gröbere Probleme beim Leader hoffen, um doch noch seinen allerersten Sieg bei der Jännerrallye einfahren zu können.



Quelle: SN