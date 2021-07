Neubauer crashte bei turbulentem Rallye-Neustart

Salzburger verletzte sich bei seiner Lieblingsrallye früh an der Schulter.

Hermann Neubauer hatte sich so sehr auf die Rallye Weiz gefreut, den ersten Staatsmeisterschaftslauf vor Publikum seit 558 Tagen. "Die Rallye ist meine absolute Lieblingsveranstaltung in Österreich. Ich würde sagen, es ist meine Heimrallye, nachdem wir in Salzburg ja leider keine eigene Rallye haben. Ich habe viele Freunde in Weiz und Umgebung, und mit Veranstalter Mario Klammer bin ich seit Jahren befreundet. Aber auch ganz unabhängig davon muss man die Rallye Weiz einfach toll finden. Die Organisation ist extrem professionell ...