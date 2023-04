Neubauer gelingt bei Lavanttal-Rallye der Befreiungsschlag

Lungauer feierte bei Schnee und Regen den ersten Saisonsieg in der Staatsmeisterschaft.

Auch das dritte Rennen der Rallye-Staatsmeisterschaft war vom Duell des Salzburgers Hermann Neubauer mit dem oberösterreichischen Titelverteidiger Simon Wagner geprägt. Bei der Lavanttal-Rallye durfte jedoch erstmals der Herausforderer den Sieg bejubeln. Neubauer setzte sich bei der ersten Ausfahrt an die Spitze und gab seine Führung nie wieder ab. Am Ende hatte er 17,7 Sekunden Vorsprung auf Wagner und fast drei Minuten auf den drittplatzierten Ungarn Kristof Klausz.

Auftaktprüfung abgesagt

Der Salzburger ließ sich auch von der befürchteten Wetter- und Reifen-Lotterie nicht aus der Spur werfen. So begann die Rallye rund um Wolfsberg gleich mit der Absage der ersten Sonderprüfung. Da etliche Bäume entlang der Strecke unter der Last des nassen April-Schnees umknickten, war an eine gefahrlose Durchfahrt nicht zu denken.

Sieg samt Zusatzpunkten

So wurde der Zweikampf zwischen Favorit Wagner und Neubauer auf der zweiten Prüfung eröffnet, und dort, im "Arlinggraben", war SkodaPilot Neubauer mit Co-Pilotin Ursula Mayrhofer gleich 3,1 Sekunden schneller als sein Markenkollege. Auch danach dominierte der Lungauer die Rallye. Nur vier Mal musste er sich seinem Hauptkonkurrent knapp geschlagen geben. Die restlichen Sonderprüfungen entschied Neubauer allesamt für sich. Zudem fuhr er auch auf der finalen PowerStage Bestzeit und sicherte sich die Zusatzpunkte für die Staatsmeisterschaft.

"Auf zwei Prüfungen am Limit"

"Es war eine supergeile Rallye, trotz der ultraschwierigen Bedingungen. Unser Paket war perfekt darauf abgestimmt. Ursi hat einen tollen Job gemacht, das Team hat fehlerfrei gearbeitet, unser Skoda war saustark, Pirelli hat uns ein Spitzenmaterial geliefert − und mein Job war auch nicht ganz schlecht", freute sich Neubauer über den Befreiungsschlag im Titelrennen. "Auf zwei Prüfungen war ich am Limit, auf den restlichen sehr schnell, aber kontrolliert. Daher freut es mich umso mehr, dass wir Simon hier schlagen konnten, denn er war wie immer richtig flott."