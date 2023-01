Neue Aufgabe für Ex-Puch-Trainer Bernhard Huber

Rund ein Jahr nach dem Aus in Puch hat Bernhard Huber wieder eine neue Aufgabe: Der 35-jährige Trainer ist ab sofort der neue starke Mann in Bad Vigaun und soll die Tennengauer zum Klassenerhalt in der 1. Klasse Nord führen.

SN/krugfoto/Krug Daniel sen. Bernhard Huber kehrt auf die Seitenlinie zurück.

"Bernhard Huber hat zuletzt unsere U16-Spielgemeinschaft mit Adnet betreut und einen sehr guten Job gemacht. Er kann mit jungen Kickern sehr gut umgehen und wir sind froh, dass wir ihn als Trainer für die Kampfmannschaft verpflichten konnten", erklärt Bad Vigauns Sportlicher Leiter Jochen Schreier. Huber, der in seiner aktiven Karriere zu den besten Torjäger Salzburgs zählte, machte in Puch seine ersten Erfahrungen als Trainer und soll den Aufsteiger nun zum Klassenerhalt führen. Kommende Woche bittet Huber seine Mannschaft zum ersten Mal auf den Vigauner Kunstrasenplatz. Herbst verlief enttäuschend Unter dem Trainerduo Günter Lugmayr/Fathi Yüksel, das die Tennengauer zum Meistertitel in der 2. Klasse Nord B geführt hat, verlief die Herbstsaison enttäuschend. "Wir hätten uns sicher mehr erwartet. Platz 13 nach der Hinrunde ist nicht unser Anspruch, wir wollen zumindest Zehnter werden und damit in der Liga bleiben. Mit der Arbeit unserer Trainerduos waren wir aber zufrieden, leider geht es sich bei ihnen zeitlich nicht mehr aus", erklärt Schreier, der mit Nico Proprentner (HSV) und Maximilian Wieser (Pattigham) zwei neue Spieler verpflichten konnte.