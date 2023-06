Neue Aufgabe für Roman Wallner: Ex-Teamspieler unterschreibt bei Bundesliga-Club

Nach drei Jahren beim Salzburger Traditionsverein SAK schafft Roman Wallner nun den Sprung in den Profibereich.

Dass der ehemalige ÖFB-Teamkicker den SAK, der in der kommenden Saison in der Salzburger Liga spielen wird, nach der Saison 2022/23 verlassen wird, stand schon länger fest. Seit Freitag ist auch das Ziel bekannt: Der 41-Jährige, der gerade den UEFA-Pro-Lizenz-Kurs absolviert, wird zum Fußball-Bundesligisten Altach wechseln. Bei den Vorarlbergern wird er Assistent von Joachim Standfest, der erst vor Kurzem installiert wurde. "Ich freue mich sehr darauf, als Co-Trainer von Altach in die Bundesliga zurückzukehren. Während der Gespräche wurde mein Eindruck bestätigt, dass im Verein eine äußerst professionelle und bodenständige Arbeitsweise herrscht", betonte Wallner in einem ersten Statement.

Interesse bereits im vergangenen Sommer

Bereits im vergangenen Sommer zeigten die Vorarlberger starkes Interesse an Wallner. Damals platzte ein Engagement aber kurz vor der Vertragsunterzeichnung. Das Ziel für die neue Spielzeit ist klar: Nach einer turbulenten Vorsaison will Altach wieder eine bessere Rolle in der Bundesliga spielen.