Neue Dressen brachten den Ducks kein Glück

Die Salzburger mussten im Heimspiel gegen die Black Panthers Prag ihre erste Saisonniederlage einstecken. Headcoach sieht Verbesserungsbedarf bei unnötigen Strafen und in der Startphase.

Nach dem perfekten Saisonstart mit zwei deutlichen Siegen, die ihnen sogar die Tabellenführung in der AFL einbrachten, mussten sich die Ducks erstmals geschlagen geben. Die Salzburger Footballer verloren am Sonntag das Heimspiel gegen die Black Panthers aus Prag mit 34:41.

Das erste Match im brandneuen Dress, mit dem sich viele der 1200 Fans im Max-Aicher-Stadion gleich eindeckten, startete nicht nach Wunsch der Ducks. Die ersten beiden Touchdowns der Tschechen konnten die Hausherren noch durch Camron Madden ausgleichen. Der dritte kurz vor der Halbzeitpause blieb dann aber unbeantwortet, stattdessen legte Prag das 27:13 nach.

Doch schon mit dem nächsten Spielzug brachte Noah Touré die Salzburger wieder nahe an die Endzone der Prager. Und beinahe wäre auch gleich das 20:27 geglückt. Doch ein Pass auf Cory Jones verfehlte sein Ziel nur knapp und Touré konnte den Ball in der Endzone nicht festhalten. So tickte die Uhr weiter herunter und die Salzburger konnten erst zu Beginn des Schlussviertels durch Quarterback Kris Denton verkürzen.

Damit fehlte nur mehr ein Touchdown zum Ausgleich, und der gelang den Salzburgern mit einem schnellen Marsch über das Spielfeld, den schließlich David Kanyinda (und Extrapunkt-Kicker Stefan Niebler) mit dem umjubelten 27:27 abschloss.

Doch auch die Prager hatten ihr Pulver längst nicht verschossen und konterten selbst mit zwei Touchdowns. Cory Jones brachte die Ducks noch einmal auf 34:41 heran. Mit nur mehr 80 Sekunden auf der Uhr versuchten die Salzburger ihr Glück mit einem Onside-Kick, die Panthers sammelten den Ball aber ein und ließen die Uhr herunterlaufen.

"Wir haben gezeigt, dass wir es draufhaben, aber am Ende hat es heute leider nicht gereicht", sagte Quarterback Denton nach Spielende enttäuscht. Trainer Nick Johansen begann gleich mit der Analyse. "Wir sind wieder nicht so gut ins Match gestartet, daran werden wir auf jeden Fall arbeiten", erklärte der Headcoach. Wenig Freude hatte er auch mit den vielen unnötigen Strafen. "Da müssen wir uns einfach besser im Griff haben."