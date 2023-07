Neue Heimat für den Wanderpokal: UTC Bergheim spricht schon von der Titelverteidigung

Nach den Henndorferinnen hat sich auch der UTC Bergheim den Tennis-Landesmeistertitel gesichert. Beim 7:2-Heimerfolg über Anifs ersatzgeschwächte zweite Mannschaft, die nur mit fünf Spielern angetreten war, gaben Thomas Dafcik und Co. in den Einzeln nur fünf Games ab. Anstatt der Doppel wurde bereits mit dem Feiern einer starken Saison ohne Niederlage begonnen. "Es wurde etwas länger", verrät Bergheims Mannschaftsführer Marc Kittinger nach einem Partymarathon in der Landeshauptstadt. Das Erfolgsteam soll gehalten und auch in der nächsten Saison um den Wanderpokal spielen, der nun in Bergheim zu Hause ist. "Wir wollen ihn nächstes Jahr verteidigen."

Ein Herausforderer wird dann wieder Eugendorf sein. Die Flachgauer sind nach dem 5:4-Erfolg über Verfolger Niedernsill Vizemeister. Als Aufsteiger in die künftige 10er-Liga stehen Seekirchen, das den Meistertitel in der Landesliga B mit einem 9:0 gegen Eben fixierte, und Hallein, das sich im direkten Duell um den zweiten Platz eine 4:5-Niederlage in Tamsweg leisten konnte, fest. Den Klassenerhalt in Salzburgs höchster Spielklasse der Herren schaffte Wals-Siezenheim, weil Zell am See zum direkten Duell nicht antreten konnte und daher absteigt.