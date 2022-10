Neue Ziele für Schwimmweltmeister Luka Mladenovic

Der Lieferinger Luka Mladenovic gehört zu den besten Nachwuchsschwimmern Österreichs. Vor Kurzem krönte er sich zum Junioren-Weltmeister. Sein Entdecker und Förderer Clemens Weiss spricht über die weiteren Schritte des SSM-Schülers.

"Eat, sleep, swim, repeat". Essen, schlafen, schwimmen, wiederholen. So lautet das Motto von Luka Mladenovic. Der Schüler des Schul-Sport-Modells in Nonntal hat derzeit alles seiner großen Leidenschaft, dem Schwimmsport, untergeordnet. Gleich zwei Mal durfte der 18-Jährige bei der heurigen Junioren-Weltmeisterschaft in der peruanischen Hauptstadt Lima jubeln. Er holte im 100-Meter-Brust-Bewerb die Goldmedaille, über die 200 Meter landete er mit knappem Rückstand auf den Japaner Asahi Kawashima auf dem zweiten Rang.

Sein Entdecker und Förderer, Clemens Weiss, ist voll ...