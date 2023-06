Neues Football-Stadion in Salzburg: Ein Schmuckkästchen für die Ducks

Salzburgs American Footballer erhalten beim Sportzentrum-Nord ein eigenes Stadion mit Kunstrasenplatz - und das alles im besten Einvernehmen mit der Politik.

"Es gibt nur selten ein Sportstättenprojekt, das so flutscht." Salzburgs Bürgermeister Harald Preuner (ÖVP) sprach aus, was sich alle Beteiligten und wohl auch Sportinteressierten in Salzburg denken. Die Salzburg Ducks beziehen im Frühjahr kommenden Jahres ihr neues Stadion zwischen der Autobahn und dem Panorama-Sportzentrum (ATSV Salzburg), in unmittelbarer Nähe zum Sportzentrum-Nord, womit sich im Bereich der Salzachseen nun ein echtes Sportviertel ergibt.

Dabei werden die zwei bestehenden Spielfelder abgerissen und gedreht, man spielt nun parallel zur Autobahn. Es ...