Neuling schockt SAK, Abbruch erzürnt BSK

Dank Neuzugang Christoph Chudoba feierte Seekirchen am Freitag den ersten Saisonsieg. Abbruch in Anif sorgt für Diskussionen.

Nur sechs Tage nach der bitteren Auftaktniederlage bei Aufsteiger Hallein fand Seekirchen am Freitag in der Regionalliga Salzburg wieder in die Erfolgsspur zurück. Die Elf von Trainer Mario Lapkalo siegte gegen den SAK mit 2:1. Mann des Spiels war Neuzugang Christoph Chudoba: Der ehemalige Plainfeld-Goalgetter leitete den Führungstreffer von Jonas Vorderegger (16.) ein und erzielte kurz nach der Pause das Siegtor (50.). "Mein junges Team hat ordentlich gespielt und über 90 Minuten nur eine Chance des Gegners zugelassen", analysierte Lapkalo.

Ganz anders war die Stimmungslage bei Bischofshofen-Trainer Andreas Fötschl: Nach Treffern von Nazar Verbnyy (65.) und Mohamed Khalil (76.) führten die Pongauer in Anif verdient mit 2:0 und standen kurz vor dem zweiten Saisonsieg. Wenige Augenblicke nach dem zweiten Tor zog im Flachgau aber ein Gewitter auf, Schiedsrichter Philipp Maier brach die Partie ab. "Für meinen Geschmack viel zu früh. Mit ein bisschen mehr Mut hätten wir die Partie noch fertig spielen können", betont Fötschl, der nun abwarten muss, wie der Verband entscheidet: "Für uns ganz klar: Die Partie wird in der 77. Minute fortgesetzt. Eine Neuaustragung wäre ein Skandal." Sein Gegenüber Markus Huber sieht die Sachlage anders: "Ich gehe davon aus, dass dieses Duell neu ausgetragen wird."

Weiter geht es in der Regionalliga Salzburg am Samstag mit dem Schlager St. Johann gegen die Austria und Saalfelden gegen Golling. Am Sonntag stehen sich noch Grünau und Grödig sowie Kuchl und Hallein gegenüber.