Neumayer: Als Belohnung wartet Thiem

Der Salzburger Lukas Neumayer legte bei der Austrian Pro Series erneut eine Talentprobe ab.

Lukas Neumayer hat einmal mehr bewiesen, dass er die größte Nachwuchshoffnung in Österreichs Tennis ist. Der 17-jährige Radstädter besiegte bei der Austrian Pro Series an einem Tag Sandro Kopp 6:1, 6:2 und setzte sich dann sogar gegen den ehemaligen Top-10- und aktuellen Doppel-Weltklassespieler Jürgen Melzer überraschend mit 4:6, 6:3, 7:5 durch. "Das war echt stark und es hat mir endgültig gezeigt, dass ich außer

gegen Dominic Thiem gegen jeden gewinnen kann", sagt Neumayer, der nun drei Platzierungsspiele hat und in der finalen Gruppenphase der besten acht nächste Woche aller Voraussicht nach Österreichs Topstar fordern wird. "Das ist natürlich ein Traum", sagt Neumayer nach nun drei Siegen aus sechs Spielen.

Während Neumayer überraschte, setzten sich zum Auftakt der Landesliga die Favoriten durch. UTC Bergheim siegte in Hallein ebenso 9:0 wie der große Titelfavorit Anif in Eugendorf, wobei Manuel Elsenwenger Salzburgs Nummer eins Jakob Aichhorn beim 5:7, 4:6 starke Gegenwehr bot. Ausgeglichener gestalteten sich die anderen zwei Duelle. Union TCS Bergheim gewann dank der sehr starken Besetzung auf den mittleren Positionen beim 6:3 gegen den STC alle drei Doppel. Legionär Patrick Nyström und Benedikt Emesz punkteten für die Volksgarten-Truppe. St. Johann setzte sich knapp mit 5:4 (3:3) gegen Niedernsill durch.

Bei den Damen machten Henndorf in Schwarzach und Seekirchen in Eugendorf mit jeweils deutlichen 6:1-Erfolgen den ersten Schritt zum erwarteten Finalduell am

11. Juli.

Quelle: SN