Neumayer überspringt erste Quali-Hürde in Kitzbühel souverän

Salzburger setzte sich gegen Federico Coria glatt in zwei Sätzen durch. Letzter Gegner um den Aufstieg ins Hauptfeld ist der Serbe Hamad Medjedovic.

Zwei Tage nach seinem Ausscheiden in Verona stand Tennisprofi Lukas Neumayer beim Generali Open in Kitzbühel schon wieder auf dem Platz. Die Auslosung für seine beiden Qualifikationsrunden meinte es dabei nicht wirklich gut mit ihm. Der Radstädter erwischte zum Auftakt gleich den an Nummer eins gesetzten Argentinier Federico Coria, immerhin ein langjähriger Top-100-Spieler, der schon einmal als 49. der Weltrangliste geführt worden ist und aktuell auf Rang 108 liegt.

Dritten Matchball verwandelt

Neumayer, der diesen Monat erstmals kurz den Sprung unter die Top-250 geschafft hat, zeigte in seinem ersten Duell mit dem starken Südamerikaner keine Scheu und setzte ihn von Beginn an unter Druck. "Ich habe sehr gut gespielt, wenige Fehler gemacht und viele Winner geschlagen − und ihm so eigentlich kaum eine Chance gelassen", resümierte der 20-jährige Salzburger seinen mit dem dritten Matchball fixierten 6:1-6:2-Sieg über Coria.

Zweitrundengegner auf Karrierehoch

Sein Gegner in der zweiten Qualirunde am Sonntag ist abermals von der Papierform her klarer Favorit. Der ebenfalls 20-jährige Serbe Hamad Medjedovic ist heuer unter die besten 200 der Welt vorgestoßen und liegt als Ranglisten-146. so weit vorne wie noch nie. Auf dem Weg dorthin hat er heuer Dominic Thiem schon zwei Mal besiegt. "Das wird sicher ein schwereres Match. Ich kenne ihn und er ist derzeit wirklich gut in Form", erzählt Neumayer.

Ausgeglichene Bilanz

Zwei Mal sind sich die beiden bereits im Nachwuchsbereich gegenüber gestanden. Das erste Match konnte der Serbe für sich entschieden, zuletzt hat sich aber 2020 im Juniorenbewerb der French Open der Salzburger in zwei Sätzen durchgesetzt. "Das ist schon lange her und sagt nicht viel aus. Ich werde aber auf jeden Fall versuchen, alles zu geben und mein Spiel durchzubringen. Wenn ich gut spiele, habe ich sicher eine Chance, ihn zu schlagen", betont Neumayer. Dann würde er wie zuletzt 2021, als er in der finalen Qualifikationsrunde den Tschechen Lukáš Rosol bezwungen hatte, wieder im Hauptfeld von Kitzbühel stehen.