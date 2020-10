Neumayer verliert im Viertelfinale von Paris

Der Erfolgslauf des Salzburgers Lukas Neumayer bei den Tennis-French-Open in Paris ist am Donnerstag gestoppt worden: Der 18-jährige Radstädter verlor im Viertelfinale des Juniorenbewerbs gegen den an Nummer sieben gesetzten Schweizer Dominic Stricker mit 3:6 und 3:6. Damit ist der letzte österreichische Vertreter in Paris 2020 ausgeschieden.

"Lukas hat heute extrem verkrampft gespielt, außergewöhnlich viele Fehler gemacht und schlecht aufgeschlagen", sagte Neumayer-Trainer Gerald Kamitz nach dem Match schon auf dem Weg zum Pariser Flughafen. "Vielleicht hat sich Lukas ...