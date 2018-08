Next Generation Trophy: Jungbullen scheitern früh

Zwölf Teams aus aller Welt kämpfen bei der Next Generation Trophy in der Akademie Liefering seit Donnerstag um den Turniersieg. Die Gastgeber blieben zum Auftakt ohne Sieg.

Im ersten Spiel unterlag das Team von Trainer Marek Rzepecki gegen Chelsea mit 0:1. Zwar hatten die Briten weitgehend die Kontrolle über das Spiel, die Salzburger trafen kurz vor Schluss aber nur das Lattenkreuz.

Danach gab es gegen die West African Football Academy, den Partnerclub aus Ghana, nur ein 1:1. Salzburgs Tor erzielte Eduard Haas. Den Afrikanern gelang kurz vor Schluss der 2x25 Minuten der Ausgleich. Somit spielt Salzburg am Freitag um die Plätze 9 bis 12. Im Verlierer-Pool finden sich auch die Partnerclubs aus New York und Leipzig, während Titelverteidiger Red Bull Brasil souverän Gruppensieger wurde.

Gruppe A: RB Salzburg - Chelsea 0:1, Chelsea - West African Football Academy 0:5, West African Football Academy - RB Salzburg 1:1. 1. West African Football Academy 4, 2. Chelsea 3, 3. RB Salzburg 1.

Gruppe B: RB Brasil - Southampton 2:0, Southampton - FC Basel 0:5, FC Basel - RB Brasil 0:2. 1. RB Brasil 6, 2. Basel 3, 3. Southampton 0.

Gruppe C: New York Red Bulls - Benfica Lissabon 1:3, Benfica - Bayern München 1:0, Bayern München - New York 1:1. 1. Benfica 6, 2. Bayern 1/1:2, 3. New York 1/2:4

Gruppe D: RB Leipzig - Flamengo Rio 0:3, Flamengo - Viitorul Constanta 3:1, Viitorul - Leipzig 2:0. 1. Flamengo 6, 2. Viitorul 3, 3. Leipzig 0.

Samstag:

Viertelfinale: West Africa - FC Basel (10.00), RB Brasil - Chelsea (10.00), Benfica - Viitorul (11.05), Flamengo - Bayern (11.05).

9.-12. Platz: RB Salzburg - RB New York (12.10), Southampton - Leipzig (12.10), Southampton - New York (16.05), Leipzig - RB Salzburg (17.10).

Kreuzspiele der Viertelfinal-Verlierer 5 - 8 (15.00)

Semifinale (16.05 und 17.10)

Sonntag:

9.-12. Platz: Salzburg - Southampton (9.30), New York - Leipzig (9.30).

5.-8. Platz: (10.45).

3./4. Platz: 12.00

Finale: 13.30

Quelle: SN