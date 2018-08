Next Generation Trophy: Salzburg weiter sieglos

Beim U16-Turnier in Liefering kommt das Gastgeberteam nicht auf Touren. Auch gegen die Schwesterclub aus den USA und aus Deutschland setzte es Niederlagen.

Im ersten Match um die Plätze neun bis 12 unterlag die U16 von Red Bull Salzburg am Freitag gegen die New York Red Bulls mit 0:2. Erst in der Schlussphase gab es einige Chancen für das Team von Trainer Marek Rzepecki. Danach konnten die Salzburger gegen RB Leipzig eine 1:0-Führung nicht über die Zeit bringen, das Match endete mit 1:2. Zuvor waren die Salzburger in der Vorrundengruppe mit Chelsea (0:1) und der West Arican Football Academy (1:1) nur Dritter geworden. Heute, Samstag (ab 9.30), geht es für die Gastgeber noch gegen Southampton.

Stark präsentierten sich am Freitag die Teams aus den Akademien von Ghana und Brasilien. Die West African Football Academy bestreitet nach einem Sieg im Elfmeterschießen gegen Benfica Lissabon das Finale gegen Titelverteidiger Red Bull Brasil (2:0 gegen Bayern München).

Gruppe A: RB Salzburg - Chelsea 0:1, Chelsea - West African Football Academy 0:5, West African Football Academy - RB Salzburg 1:1. 1. West African Football Academy 4, 2. Chelsea 3, 3. RB Salzburg 1.

Gruppe B: RB Brasil - Southampton 2:0, Southampton - FC Basel 0:5, FC Basel - RB Brasil 0:2. 1. RB Brasil 6, 2. Basel 3, 3. Southampton 0.

Gruppe C: New York Red Bulls - Benfica Lissabon 1:3, Benfica - Bayern München 1:0, Bayern München - New York 1:1. 1. Benfica 6, 2. Bayern 1/1:2, 3. New York 1/2:4.

Gruppe D: RB Leipzig - Flamengo Rio 0:3, Flamengo - Viitorul Constanta 3:1, Viitorul - Leipzig 2:0. 1. Flamengo 6, 2. Viitorul 3, 3. Leipzig 0.

Freitag:

Viertelfinale: West Africa - FC Basel 2:1, RB Brasil - Chelsea 3:1, Benfica - Viitorul 2:1, Flamengo - Bayern 5:6 n. E.

9.-12. Platz: RB Salzburg - RB New York 0:2, Southampton - Leipzig 0:1, Southampton - New York 1:3, Leipzig - RB Salzburg 2:1.

Kreuzspiele der Viertelfinal-Verlierer 5 - 8: Chelsea - Flamengo 1:2, Basel - Viitorul 0:2.

Semifinale: West Africa - Benfica Lissabon 1:1, 4:1 n. E., Red Bull Brasil - Bayern München 2:0.

Samstag:

9.-12. Platz: Salzburg - Southampton (9.30), New York - Leipzig (9.30).

7. Platz (10.45): Basel - Chelsea (10.45).

5. Platz (10.45): Viitorul - Flamengo (10.45)

3. Platz (12.00): Benfica Lissabon - Bayern München

Finale (13.30): West African Football Academy - Red Bull Brasil

Quelle: SN