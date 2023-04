Nichts Zählbares im Westen: Saalfelden und Bischofshofen verlieren in Vorarlberg

Die Salzburger Westligisten überraschen in der Außenseiterrolle nicht. Für die Pinzgauer endet damit eine beeindruckende Erfolgsserie unter Trainer Markus Fürstaller.

Tamas Tandari und Co. verloren in Bregenz.

Ohne Punkte haben die Salzburger Top-Regionalligisten Bischofshofen und Saalfelden die Heimreise von der ersten großen Auswärtsfahrt im überregionalen Play-off angetreten. Während die Pinzgauer beim 0:1 gegen den Aufstiegsanwärter Schwarz-Weiß Bregenz nur knapp unterlagen, mussten die Pongauer in Hohenems eine deutliche 1:4-Niederlage hinnehmen. Während die Salzburger nach dem Remis im direkten Duell zum Auftakt bei einem Punkt halten, führen die Vorarlberger Clubs mit dem Punktemaximum die Tabelle an.

Saalfelden hält mit

Saalfelden vergab in Bregenz Chancen auf den Führungstreffer. Die beste Möglichkeit: Felix Adjei wurde von Philipp Zehentmayr ideal in Szene gesetzt, scheiterte aber allein vor dem gegnerischen Tor. Besser machte es der Bregenzer Lukas Katnik, der nach einer Stunde die erste Großchance der Hausherren nutzte. Saalfelden blieb auch in der Schlussphase im Abschluss glücklos. Raphael Streitwieser und Adjei verpassten den Ausgleich. Nach elf erfolgreichen Spielen steht das Fürstaller-Team erstmals wieder ohne Punkte da. Saalfeldens Trainer war dennoch zufrieden und sagte: "Wir haben über 90 Minuten eine hervorragende Leistung gezeigt, aber am Ende zählt nun mal das Ergebnis. Wir haben gezeigt, dass wir in Schlagdistanz sind und mehr als ebenbürtig agieren."

Bischofshofen verliert zu hoch

Nicht völlig unzufrieden war auch Bischofshofens Trainer Andreas Fötschl, der zuletzt noch Alarm geschlagen hatte . Seine Mannschaft hatte durch Kacper Durda die erste gute Chance vorgefunden, aber nicht genutzt. Die Gastgeber erwiesen sich als effektiver. Tamas Herbaly und Valdir Henrique Barbosa da Silva stellten vor der Pause auf 2:0. Herbaly erhöhte danach mit zwei weiteren Treffern. Die Pongauer betrieben kurz vor Spielende durch Mirnes Kahrimanovic nur mehr Ergebniskosmetik. "Wir haben verdient, aber zu hoch verloren. Die Leistung war nicht so schlecht, aber Hohenems macht aus fünf Chancen halt vier Tore", sagt Fötschl.