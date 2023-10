Niklas Prommegger als Erfolgsgarant

"Niklas Prommegger spielt wieder eine ausgezeichnete Saison", lobt der Trainer der Spielgemeinschaft, Heinz Prommegger. "Mit zwölf Jahren ist er nicht nur der jüngste Spieler in unserem Team, sondern bereits Kapitän. Auch seine Trainer beim Landesausbildungszentrum (LAZ) sehen sein Potenzial und halten ihn für einen der besten Nachwuchs-Spieler im Land. Dass er ein vielversprechendes Talent ist, hat er schon im vergangenen Jahr mit seiner Auszeichnung zum Torschützenkönig bewiesen", lobt der Nachwuchstrainer weiter.

Für die Spielgemeinschaft rund um Niklas Prommegger geht es in den verbleibenden zwei Partien um den Aufstieg in die 1. Sparkassenliga. "Ganz leicht wird es aber dennoch nicht. Obwohl uns nur noch ein Punkt zum Aufstieg fehlt, warten in den verbleibenden zwei Spielen mit Wals-Grünau und dem SC Mittersill die zweit- und drittplatzierten in der Tabelle. Es kommen also noch einmal große Aufgaben auf uns zu, doch der Aufstieg und damit der Meistertitel ist unser oberstes Ziel", erklärt Heinz Prommegger, Trainer der U14 Spielgemeinschaft Hüttschlag/Großarl/St. Veit abschließend.