Nina Seethaler schnürte Viererpack: SG Tennengau behauptet Spitze

In der Salzburger Fußball-Frauenliga läuft weiter alles auf den großen Showdown zwischen der SG Tennengau und dem FC Pinzgau hinaus. Die Tennengauerinnen legten am Freitag mit einem 5:0 in Mondsee vor.

BILD: SN/KRUGFOTO/KRUG DANIEL SEN. Nina Seethaler traf gegen Mondsee/Seekirchen vier Mal.

Beim Kantersieg gegen die SG Mondsee/Seekirchen war Torjägerin Nina Seethaler in ihrem Element. Sie erzielte allein vier Treffer und hält bereits bei 26 Saisontoren. Das Team von Trainer Werner Wagener liegt bei einem Spiel mehr nun sechs Punkte vor Saalfelden. Die US-Filiale ist an diesem Wochenende spielfrei. Die Entscheidung zwischen Titelverteidiger Tennengau und den ambitionierten Tennengauerinnen dürfte in der Schlussrunde im direkten Duell fallen: Der Showdown steigt am 11. Juni in Golling.