Nindl bei Kantersieg entfesselt: Nach Trainereffekt muss Bramberg aber Trainereffekt fürchten

Der Edeltechnicker David Nindl führte die Oberpinzgauer mit vier Treffern vor der Pause zum 7:0-Erfolg über Altenmarkt.

Bramberg hat sich am Sonntag im ersten Spiel unter Harald Panzl, der nach der Trennung von Stoyan Uzunov seit Donnerstag das Trainerteam verstärkt, von seiner besseren Seite präsentiert. Mit einem 7:0-Sieg gegen Altenmarkt gelang der Sprung auf den achten Rang.

"Wir haben immer noch viel liegen gelassen, aber weniger als sonst", sagt Brambergs Sektionsleiter Martin Innerhofer, der seinem Team unter der Woche noch einmal ins Gewissen redete. Die Reaktion war erfreulich. "Man hat gesehen, was möglich ist, wenn wir auch alle Grundtugenden abrufen."

Nach der 0:2-Niederlage in Thalgau am Sonntag steigt nun auch Adnets neuer Cheftrainer Gerhard Perlak ins Training beim Tabellenneunten ein. Im zweiten Spiel unter dem interimistischen Trainerduo Fatih Yüksel und Andreas Essl war der Spitzenreiter nicht zu knacken. "Die Chancen waren aber da. Gerade nach der Pause war von Thalgau nicht mehr viel zu sehen", sagt Beobachter Perlak, der von seiner neuen Mannschaft angetan war. "Sie hat gekämpft, gebissen und alles gegeben. Kleinigkeiten fehlen, aber daran werden wir nun gemeinsam arbeiten." Bitter: Thalgaus Franz Mrkonjic beendete mit einem Doppelpack - per Dropkick und im Eins-gegen-eins - die Serie von vier Spielen ohne Pleite. Noch bitterer: Simon Schilchegger brach sich am Mittwoch das Wadenbein. Er steht vor seinem Wechsel nach Kuchl wohl nicht mehr zur Verfügung. In der kommenden Runde sitzt nun erstmals Perlak auf der Adneter Betreuerbank. Der Gegner: Bramberg.