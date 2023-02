Noah Kallan schnuppert zum ersten Mal Weltcup-Luft

Der Ebener Kunstbahnrodler Noah Kallan sicherte sich unlängst zum zweiten Mal in Folge einen Platz am Podest des Junioren Gesamt-Weltcups. Nach dem zweiten Rang im Vorjahr folgte nun nach einem turbulenten Saisonstart noch Platz drei. Diese Erfolge brachten ihm ein Ticket zum Nationencup in Winterberg und somit zu einem Bewerb der absoluten Elite des Sportes ein.

SN/sw/kallan Noah Kallan steht zum zweiten Mal in Folge am Podium des Junioren-Weltcups.