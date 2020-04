Noch kein ÖFB-Plan bei Saisonabbruch

Aufgrund des Coronavirus steht auch das Fußball-Unterhaus seit Wochen still. Wann und wie es weitergeht, steht derzeit noch in den Sternen.

Bei vielen Funktionären im Salzburger Fußball-Unterhaus machte sich am Montag große Unsicherheit breit. Es kursierte das Gerücht, dass der ÖFB sich ernsthaft damit beschäftigen würde, im ganzen Jahr 2020 keine Spiele im Amateurbereich stattfinden zu lassen. Im Telefongespräch mit den "Salzburger Nachrichten" beruhigt ÖFB-Präsident Leo Windtner: "Das ist absolut kein Thema. Mit einem solchen Szenario beschäftigen wir uns derzeit auf keinen Fall."

Während die meisten Profi- und Amateurclubs nicht mehr wirklich glauben, dass die Rückrunde noch über die Bühne gehen wird, gibt sich Windtner (noch) kämpferisch. "Wir wollen noch immer, dass alle Ligen in ganz Österreich sportlich entschieden werden." Offiziell stehen alle Amateurligen im ganzen Land bis Ostern still. Dass der Ball nach den Feiertagen wieder rollt, ist derzeit aber nur sehr schwer vorstellbar. Beim Salzburger Fußballverband bleibt man, wie Windtner, zwar weiterhin optimistisch, sieht aber ein Terminproblem auf den Amateurfußball zukommen: "Sollte es erst im Mai wieder losgehen, dann wird es sehr schwierig, alle Runden noch unterzubekommen. Weil laut derzeitigen Regeln mit 30. Juni alles abgeschlossen sein muss", erklärt SFV-Geschäftsführer Peter Haas, der in den kommenden zwei Wochen die weitere Vorgehensweise mit seinen Kollegen aus den anderen acht Bundesländern klären will. "Eines ist klar: Wir haben es derzeit nicht selbst in der Hand. Wir müssen uns an die Vorgaben der Bundesregierung halten."

Auch die Frage, ob die Saison bei einem Abbruch gewertet oder annulliert wird, kann derzeit noch kein Verbandsoffizieller beantworten. "Es gibt noch keine Tendenzen", betont Windtner. Klar dürfte sein, dass eine Lösung für ganz Österreich angestrebt wird. "Wir wollen es einheitlich machen. Bevor wir an die Öffentlichkeit gehen, muss aber alles, auch die rechtliche Komponente, geklärt sein", sagt Haas. Der Salzburger Verband hat vor Kurzem eine Arbeitsgruppe eingerichtet, die sich mit verschiedenen Szenarien beschäftigt und in den kommenden Tagen einen Vorschlag ausarbeiten wird.